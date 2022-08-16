جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب 50 علبة أدوية لعلاج السرطان

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وقالت مصلحة الجمارك المصرية، في بيان، إنه خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار صبيحة على طائرة خطوط الطيران التركية صبيحة اشتبه عادل قرني محمد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية لكثرة سفره وتردده وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفي.

وتابعت الجمارك، أنه بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد كمال الدين مأمور الفحص، تلاحظ وجود أشياء تكرارية.

العثور على أدوية بشرية مخبأة بجيب سحري

وأشارت إلى أنه بالعرض على مهند سامي نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمد عبدالحليم مأمور الجمرك بتفتيش أمتعته الشخصية بحضور هاني حافظ بالأمن الجمركي، وأحمد عسكر بمكافحة التهرب الجمركي وحسن فتحي، وتبين وجود 50 علبة أدوية بشرية خاصة بعلاج الأورام السرطانية باهظة الثمن مخبأة بقاع سحري في الحقيبة، وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 17 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية

ولفتت الجمارك إلى أن ذلك يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور قدري هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.