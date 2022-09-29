جمارك مطار شرم الشيخ تضبط أدوية لعلاج السرطان مخبأة في عبوات شوكولاتة

أحبطت الإدارة العامة لجمارك مطار شرم الشيخ الدولي محاولة تهريب أجهزة محمول وأدوية ومستلزمات طبية، عبارة عن 5 هواتف محمولة، و10 علب أدوية بكل منها 28 قرصًا خاصة بعلاج الأورام السرطانية و12 كيسًا بها دعامات للشريان التاجي للقلب، و10 أكياس بها قساطر للقلب مخبأة داخل عبوات الشيكولاته بين طيات الملابس بحقائب أحد الركاب.

مخالفة الراكب للقانون

وتمكن رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف عبد النبي مدير جمرك تفتيش الركاب بالتنسيق مع ياسر عثمان مدير إدارة الأمن الجمركي بمطار القاهرة، من ضبط محاولة التهريب، بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم127 لسنة 1955وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

الاشتباه في أحد الركاب

جاء ذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت ترانزيت القاهرة - شرم الشيخ على رحلة خطوط شركة مصر للطيران، إذن تم الاشتباه بالراكب، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء تستحق عنها رسوم جمركية أجاب بالنفي، وتم وضع الحقائب على أجهزة x Ray، فتم اكتشاف المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 16 لسنة 2022.