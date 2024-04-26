دعاء صباح يوم الجمعة.. أدعية مستحبة لفك الكرب وتفريج الهموم

يحرص المسلمون على الإكثار من الدعاء في صباح يوم الجمعة، لا سيما أنّه من أحب الأيام إلى الله عز وجل، إذ اخُتصت به الأمة الإسلامية، وبه ساعة يُستجاب فيها الدعاء التي حدّثنا عنها الرسول الكريم.

ويستغل المسلم الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، في ذكر الله تعالى والصلاة على النبي. ودعاء صباح يوم الجمعة إلى الله سبحانه وتعالى، من أفضل واحب الأعمال فلعلها ساعة اجابة في هذا اليوم المبارك.

دعاء صباح يوم الجمعة

ليست هناك صيغة محدد واردة لتكون دعاء صباح يوم الجمعة، ولكن هناك أدعية يمكن الاستعانة بها في الساعات الأولى من اليوم

وحرصت دار الافتاء، بنشر عدد من الأدعية مع الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أدعية مستحبة في يوم الجمعة

ونشرت الإفتاء عدد من الأدعية المستحبة، والتي يمكن ترديدها في صباح يوم الجمعة أو على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالي:

- «اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أَمَتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدل فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسمٍ هو لك، سمَّيتَ به نفسك، أو علَّمته أحدًا من خَلْقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعلَ القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حُزني، وذهاب همي وسبب سعادتي في الدنيا والآخرة يا رب العالمين».

- «اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا احتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممكن سواك، حتى لا أرجو أحًدا غيرك».

- «اللهم فك كرب كل مكروب وافرجها على كل مهموم».

الاكثار من الصلاة على النبي

وأوصت دار الإفتاء، بضرورة الإكثار من الصلاة على الحبيب وآله وصحبه وسلم، في ليلة الجمعة:

- اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

- اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.

أدعية لتفريج الهموم والمشاكل

ومن الأدعية المستحبة لفك الكرب وتفريج الهموم والمشاكل، والتي يمكن الاستعانة والتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى ليس في فقط في كـ دعاء صباح يوم الجمعة، بل في جميع الأوقات:

ـ اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك مايمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وعظيم كرمك أسألك يارب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسر لي أمري بأحسن التياسير، وتنجيني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي أبدًا ما أبقيتني.

ـ اللهم إني أعوذُ بكَ منَ الهمِّ والحزَنِ، وأعوذُ بكَ منَ العجزِ والكسلِ، وأعوذُ بكَ منَ الجُبنِ والبخلِ ؛ وأعوذُ بكَ مِن غلبةِ الدَّينِ وقهرِ الرجالِ.

ـ اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ، وربَّ العرشِ العظيمِ، ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ، أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ، وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ، مُنزِلَ التَّوراةِ، والإنجيلِ، والفُرقانِ، فالقَ الحَبِّ والنَّوى، أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه، أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ، وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ، اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.