أدعية لمغفرة الذنوب يوم الجمعة.. و«الإفتاء» تحسم الجدل بشأن ساعة الاستجابة

يوم الجمعة هو يوم مبارك خصّه الله تعالى بفضائل عظيمة، ومن أهم هذه الفضائل سعة الاستجابة للدعاء، وففي هذا اليوم المبارك هناك أدعية يوم الجمعة حيث تُفتح أبواب السماء وتُستجاب الدعوات، ولذلك ينصح المؤمنون بالإكثار من الدعاء في هذا اليوم.

أدعية يوم الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها أن يوم الجمعة له فضل كبير ويفضل الدعاء فيه بكثرة في كل أوقاته، ومن أدعية يوم الجمعة: اللهم اجعل هذا اليوم يوم خير وبركة وهداية، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، اللهم ارزقنا السعة في الرزق والصحة والعافية، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، اللهم اجمعنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا في جنات النعيم، اللهم يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي، اللهم يا مفرج الكربات فرّج كربتي، اللهم يا غنيّ أغنيّني عن سؤالك،اللهم يا لطيف لطّف بي في أمري.

ساعة الاستجابة في يوم الجمعة

وأوضح الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، أن يوم الجمعة به ساعة استجابة وينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، وتحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.

ومن الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».