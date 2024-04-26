«سارة» من دكتورة تحاليل إلى صاحبة «براند» ملابس.. «نفسي أوصل للعالمية»

تخلت عن عملها في أحد معامل التحاليل لتختار مجالًا للعمل الحر لتداوم عليه من المنزل في أوقات تناسبها حتى تستطيع رعاية صغارها الثلاثة، وخلال 6 أشهر فقط أطلقت سارة عثمان 42 عامًا «براند» ملابس خاص بها يحتوي على تصاميم مختلفة ذات طابع أوربي، إذ تسير في اتجاه «الموضة» العصرية.

حصلت «سارة» على بكالوريوس علوم كيمياء الميكروبيولوجي لتعمل في مجال التحاليل لمدة عامين بأحد المستشفيات، ثم قررت التخلي عن عملها الذي يحتاج إلى جهد متواصل طوال اليوم خاصة في حالة الطواريء لتختار أطفالها الثلاثة الذين يحتاجون رعاية كاملة منها، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «عندي 3 أطفال مازن وعمار وحمزة محتاجين مني رعاية كاملة، ومواعيدي في المستشفى أنا وزوجي مش متظبطة».

«سارة» تمارس هوايتها من المنزل

قررت «سارة» أن تمارس هوايتها من المنزل بعمل تصاميم مختلفة تناسب جميع الفئات خاصة الأطفال، وخلال 6 أشهر فقط أطلقت «براند» خاص بها «قررت أعبر عن نفسي في مجال تاني ميأثرش على ولادي بأي شكل خاصة إني بساعدهم في المذاكرة».

أنتجت «سارة» أول «كوليكشن» لها بالشتاء الماضي

استطاعت «سارة» أن تنظم بين رعايتها لأبنائها، وعملها في تصميم الملابس، وأنتجت أول «كوليكشن» لها بالشتاء الماضي، ونشرته عبر صفحتها الرسمية كنوع من الدعاية لها، وحازت على إعجاب عدد كبير من الأمهات «التعليقات كانت إيجابية، وأمهات كتير طلبوا ملابس لأبنائهم».

تسعى «سارة» للتطوير من موهبتها بإنتاج تصاميم مبتكرة

تسعى «سارة» للتطوير من موهبتها بإنتاج تصاميم مبتكرة، على الطريقة الأوربية وتحلم بالوصول إلى العالمية «نفسي مشروعي يكبر أكتر وأصدر لكل دول العالم».