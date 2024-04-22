قصة شاب يترك عمله لدعم مشروع والدته لبيع ملابس «هاند ميد»

تحدث أحمد المعداوي صانع المحتوي، حول مشروع والدته لبيع ملابس «هاند ميد»، قائلًا إنه ترك عمله لكي يتفرغ ويدعم حلم والدته، من خلال الاهتمام بكل تفاصيل الـ«براند» من حيث التصوير والتسويق له، وتغليفه بشكل جيد.

تفاصيل مشروع بيع الملابس

وقالت بثينة صالح صاحبة المشروع، خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على شاشة «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين رضوى حسن وشيرين عفت، أنّ سبب شغفها في إنشاء مشروع للملابس، هو حبها للرقة والجمال في كل شيء، لافتة إلى أن مشروعها بدأ بها هي وابنها أحمد فقط حتى وصل إلى 50 فردا.

وواصلت: «أنا والتيم بنشتغل عشان بنحب بعض، مش عشان الفلوس، لأني أنا بتعلم منهم وهما بيتعلموا مني، لكن بيخافوا من أحمد ابني لأنه حازم في الشغل ولازم كل حاجة تطلع مظبوطة من غير غلطة، فهما بيخافوا يسلموه قطع اللبس وبيسلموها ليا أنا بس الحمد لله الناس كلها تعليقاتها حلوة على شغلنا».