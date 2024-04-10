تصميمات ملابس العيد للأطفال تتحدى التقلبات الجوية.. «التفصيل» يكسب

تنوعت أزياء الأطفال وتصميماتها وألوانها في عيد الفطر المبارك، وزاد الطلب على الملابس التفصيل لاختيار تصميمات أفضل وبسعر أقل، وتتناسب مع طبيعة حالة الطقس غير المستقرة على مدار اليوم، منذ بداية فصل الربيع.

تصميم ملابس للعيد تناسب تقلبات الجو

وصفت هاجر عز الدين، مصممة ملابس أطفال بالإسكندرية، عيد الفطر المبارك هذا العام بـ«عيد الحيرة»، في إشارة إلى صعوبة تحديد طبيعة الملابس المقرر ارتدائها بين الشتوي والصيفي، في ظل التساؤل المتكرر: هل الجو باردا أم حارا في هذا التوقيت؟ لذا قررت أن تكون تصميماتها لملابس العيد، عبارة عن خليط بين الشتاء والصيف خلال العيد، من خلال تصميم ملابس تناسب الفصلين، بإضافة قطعة أو بدونها ليناسب الأجواء الشتوية، وفي نفس الوقت الأجواء الصيفية.

أسعار الملابس التفصيل أقل من الجاهز

غلبت هذا العام سمة «التفصيل» على ملابس الأطفال، وتشرح «هاجر» سبب هذا الاتجاه: «التفصيل أرخص من الجاهز وأكثر جودة، خاصة لفئتي الأطفال والسيدات الأكثر إقبالا، بخلاف فرصة اختيار التصميم المناسب سواء للأطفال أو الكبار، واختيار الماتريال (نوع القماش) الأكثر تحملاً وجودة».

سر الإقبال على الملابس التفصيل بالعيد

اتجاه كثير من المواطنين إلى تفصيل ملابس العيد، رصده أيضا وائل نوار، ترزي حريمي، موضحا أن معظم السيدات هذا العام اخترن اللجوء إلى التفصيل، خاصة أنه الأقل سعرا والأكثر جودة، أما الجاهز «عيوبه كثيرة»، وبمقارنة بسيطة بين الأسعار نجد أن «التفصيل سعره أقل كثيرا»، إلى جانب حرية اختيار التصميم ونوع القماش الذي يتم شرائه من خلال الشخص نفسه، حسب قدرته المالية.