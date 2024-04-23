أطفال دراما «المتحدة» برمضان 2024 يجتمعون في «الستات مايعرفوش يكدبوا»

استضاف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري ومها الصغير على قناة CBC، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأطفال الذين شاركوا ونجحوا في دراما رمضان 2024، في حلقة بعنوان «نجوم صغار يتألقون في دراما رمضان».

جاءت الحلقة في إطار تسليط الضوء على مسلسلات رمضان التي لاقت قبولاً واسعا في موسم رمضان 2024، وخاصة ما قدمته دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من مناقشة هادفة لموضوعات اجتماعية تهم كل أسرة، حيث قدم برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، فقرات خاصة عن أطفال دراما «المتحدة» إذ استقبل البرنامج أكثر الأطفال تأثيرًا خلال الموسم الدرامي وبينهم الطفلة ليا سويدان التي قدمت دورًا مميزًا في مسلسل «بيت الرفاعي».

كما استضاف البرنامج الطفل سليم يوسف الذي قدم دورًا مؤثرًا في مسلسل بدون سابق إنذار، بالإضافة إلى أطفال مسلسل امبراطورية ميم؛ آدم وهدان وريمون توفيق وبيرلا أبو المجد، وكذلك مخرج العمل محمد سلامة بعد نجاح مبهر للمسلسل.

واستضاف البرنامج كذلك الطفل عمر عيسى الذي شارك في مسلسل الحشاشين بدور مميز جسد خلاله شخصية كريم عبد العزيز، والطفل منذر مهران، الذي تألق في مسلسلي جودر وحق عرب، وكذلك التوأم يوسف ويونس باسم اللذان تألقا في مسلسل كامل العدد، وقدما شخصيات حسن وحسين.