في ذكرى ميلادها.. أبرز أعمال هالة فؤاد على شاشة السينما

رغم مشوارها الفني القصير، لكن نجحت الفنانة هالة فؤاد التي بدأت مشوارها الفني قبل نهاية فترة السبعينيات، في تقديم عدد من الشخصيات والأدوار المختلفة، ورصيدًا فنيًا يتجاوز الـ30 عملا، خصوصًا أنها ابتعدت عن التمثيل مع بداية التسعينيات من القرن الماضي أي قبل وفاتها بنحو عامين متأثرة بمرضها عام 1993.

تجربة هالة فؤاد الأولى من خلال فيلم عاصفة من الدموع عام 1979 مع فريد شوقي، حيث اختارها المخرج عاطف سالم والمنتج جمال الليثي لتقديمها باعتبارها وجهًا جديدًا، وذلك عندما تعرفا عليها بأحد الاستديوهات خلال زيارتها لوالدها آنذاك، وذلك حسب تصريحات تليفزيونية لها.

أول فيلم عام 1979

من أبرز الأفلام السينمائية التي قدمتها وشاركت فيها الفنانة هالة فؤاد والتي يمر ذكرى ميلادها اليوم «الحدق يفهم» مع الفنان محمود عبدالعزيز عام 1986 من إخراج والدها أحمد فؤاد، وجسدت خلاله شخصية «ورد الغازية» وقدمت عددا من الاستعراضات والأغنيات.

رصيد فني يقترب من 30 عملا

من الأفلام التي شاركت بها الفيلم الكوميدي «مين يجنن مين» مع محمود ياسين وإسعاد يونس وحسين فهمي عام 1981، وفيلم «السادة الرجال» عام 1987 مع معالي زايد ومحمود عبد العزيز، بخلاف أفلام «المليونيرة الحافية، الأوباش، عشماوي، حارة الجوهري».

آخر ظهور لهالة فؤاد

وكان آخر ظهور سينمائي لها عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الشياطين، بطولة هشام سليم، ومحسن محي الدين، عبدالله محمود، حسين الشربيني، عايدة رياض، ومن إخراج أحمد فؤاد.