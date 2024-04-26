إطلاق تطبيق إلكتروني للتصالح في مخالفات البناء قريبا

بدأت الجهات الحكومية المختصة، الاستعداد لإطلاق تطبيق أبلكيشن قريبًا خاص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط حتى يتم التعامل إلكترونيًا، واختصار إجراءات التقديم بشأن طلبات التصالح.

التطبيق الإلكتروني للتصالح

وحصلت «الوطن» على صورة للتطبيق الإلكتروني للتصالح المقرر إطلاقه خلال الأيام المقبلة للتيسير على المواطنين، ويشمل إدخال البيانات الخاصة بمخالفة البناء محل التصالح، وتتضمن اسم مقدم الطلب، بيانات العقار، تحديد تصنيف المبنى، التقرير الهندسي، رقم الهاتف، العنوان، حالة تصالح جديدة أم سابقة، بيانات المكتب الهندسي، إقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات.

موعد بدء تلقي طلبات التصالح

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أنه جارِ العمل حاليًا على تدريب عدد كبير من الموظفين والقيادات بالمحليات على إجراءات قانون التصالح واللائحة التنفيذية، والانتهاء من ذلك قبل بدء موعد تطبيق القانون وتلقي طلبات التصالح في 5 مايو المقبل، موضحة أنّ قانون التصالح الجديد يوفر حزمة من المزايا للمواطنين، منها وقف الأحكام القضائية الصادرة بشأن المخالفة، وإمكانية استكمال أعمال البناء على ذات الدور المتصالح عليه.