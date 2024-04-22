«التنمية المحلية»: مخالفات البناء حتى أكتوبر 2023 بلغت 6 ملايين مخالفة

أكّد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنّ مخالفات البناء حتى أكتوبر 2023 بلغت 6 ملايين مخالفة، وفقًا لآخر تصوير جوي.

وأوضخ أنّ القانون رقم 187 ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024، جاء لحل الإشكاليات التي كانت موجودة في قانون 17، وذلك في إطار توجيهات الرئيس للتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات.

تدريب الموظفين على تنفيذ قانون التصالح

وشدد «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه جرى تنفيذ 27 ورشة عمل للعاملين، ويتم الآن برنامج تدريبي وورش عمل للموظفين للتعامل مع طلبات التصالح.

تقديم طلب التصالح عن طريق الهاتف

وأشار إلى أن آلية تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء سواء كان عن طريق التطبيق الموجود على الهاتف المحمول الذي يتم إعداده، ليتم إدخال البيانات ورفع كل المستندات المطلوبة للتسهيل على المواطن والموظف، وبعدها يتوجه المتقدم بطلب التصالح إلى المركز التكنولوجي بالمستندات الأصلية، لكي يتم عرض هذه المستندات على اللجنة الفنية ومتخصصة في فحص المستندات.