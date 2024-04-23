هل تحصل المطلقة على منحة زواج عند الرجوع لزوجها؟

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروط حصول المُطلقة على منحة زواج من معاش والدها المتوفي المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

منحة زواج

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تستطيع الابنة الحصول على منحة زواج عن معاش والدها بضرب قيمة المعاش المستحق في 12 شهرًا، وذلك في إطار الخدمات والمزايا التي تحرص الهيئة على تقديمها للمواطنين.

هل تحصل المطلقة على منحة زواج بعد الرجوع لزوجها؟

ويتساءل البعض حول إذا جرى حدوث طلاق هل تحصل الابنة على منحة زواج بعد الرجوع مرة أخرى لزوجها؟ وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» على هذا السؤال:

وفقًا للقانون تستحق الابنة منحة الزواج من معاش والدها مرة واحدة فقط، وإذا تزوجت ولم تصرف المنحة فى المرة الأولى وحدث طلاق يكون لها الحق في الحصول عليها لأنها لم تستفد بها في المرة الأولى.