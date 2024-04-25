وكيل وزارة الرياضة بالقليوبية: برنامج «Red and Green» يعالج الصحة النفسية للشباب

شارك الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية في فاعليات برنامج «Red and Green»، الذي ينظمة فريق شباب يدير شباب «YLY» بالقليوبية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

تصحيح مفاهيم السوشيال ميديا

أوضح وكيل وزارة الشباب، أن البرنامج يتناول مفهوم الصحة النفسية وتصحيح مفاهيم السوشيال ميديا، وتأثيرات مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية للشباب وما يتعرض له من محتوى قد يؤدي إلى حالات اكتئاب أو غيرها من الحالات النفسية، كما قدم البرنامج عددا من الخطوات التي يتبعها الشباب للبعد عن المحتوى السلبي على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن فريق شباب يدير شباب «YLY» بالقليوبية أحد أهم وأكبر الكيانات الشبابية التي تتبناها وزارة الشباب والرياضة، التي أطلقها وزير الشباب والرياضة في 2018 ولها خطة نشاط ودور كبير في تنظيم فعاليات الوزارة بكافة المحافظات.