تنظيم قافلة طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» في بسيون بالغربية

نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية، بالتعاون مع جامعة مصر الدولية، قافلة طبية للكشف على الأسنان وذلك بقرية أبو حمر، إحدى قرى مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به المؤسسة بهدف توفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال محمد أبو حمر، منسق مؤسسة حياة كريمة في مركز بسيون، إن القافلة الطبية يتم تنظيمها بالتعاون مع أنشطة القوافل الطبية بجامعة مصر الدولية، وتم تنظيم القافلة على مدار يومين، وتستهدف الكشف على أهالي القرية مما يعانون من مشكلات صحية في الأسنان.

التجهيزات والاستعدادات

وكشف أنه تم الاستعداد الجيد لتنظيم القافلة وذلك من خلال تجهيز إحدى مدارس القرية لاستقبال القافلة، من قبل متطوعي مؤسسة حياة كريمة، وبالتنسيق مع أطباء الأسنان بالقافلة وتوفير الأجهزة الطبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين.

وأشارت الدكتورة رنا علاء، مسؤول شؤون القوافل الطبية بجامعة مصر الدولية، إلى أن القافلة استقبلت على مدار يومين أكثر من 300 مريض بين أطفال وشباب وسيدات وفتيات ورجال وتم توقيع الفحص الطبي عليهم، وتضمنت خلع وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات لاستكمال مراحل العلاج.

أنشطة ترفيهية

وأشارت إلى أن القافلة شهدت أيضا ندوة توعية بنظافة الأسنان، والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الأسنان من التسوس، إلى جانب تنظيم أنشطة ترفيهية للأطفال عن توعية الحفاظ على الأسنان ورسم البسمة والفرحة في قلوبهم ووجوههم.