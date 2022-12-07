قافلة طبية موسعة في الفيوم: كشف وتنظيف أسنان وتقديم علاج

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قافلة كلية طب أسنان جامعة القاهرة، بالمركز الطبي المتميز للأم والطفل بقرية الشواشنة التابعة لمركز يوسف الصديق، بالتنسيق مع المحافظة ومؤسسة «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين على القافلة من أهالي القرية والقرى المجاورة لها بالمجان.

جاء ذلك بحضور، الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين عادل وكيل الكلية، والدكتور محمد خليفة مدير القوافل الطبية بالكلية، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة «حياة كريمة» بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق.

شملت علاج اللثة وخلع وحشو الأسنان

تضم القافلة الطبية تخصصات علاج اللثة، وخلع وحشو الأسنان، وتنظيف الجير وتبييض الأسنان، وتصاحبها ندوات تثقيفية وتوعوية حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان وكيفية الوقاية من أمراض الفم والأسنان وطرق علاجها في مراحلها المبكرة.

توفيركافة سبل الدعم للقافلة

وتابع محافظ الفيوم، أقسام القافلة المختلفة، واطمأن على سير عملها، وناقش المترددين عليها حول كافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، معرباً عن شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم القافلة، من كلية طب الاسنان القصر العيني، مؤكداً حرص المحافظة على توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة، لتقدم القافلة خدماتها على الوجه الأكمل وتحقق مستهدفاتها المرجوة.

جهود مكثفة لتنظيم القوافل

وأكد المحافظ، أنّ الفيوم تبذل قصارى جهدها في تنظيم القوافل الطبية المجانية، بالتنسيق بين مختلف الجهات المتخصصة، للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيراً إلى أهمية التوسع في تنظيم العديد من القوافل لتشمل كافة القطاعات ومختلف الفئات، وزيادة عدد تخصصاتها لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين، لحين الانتهاء من من الوحدات الصحية والمراكز الطبية الجاري إنشائها من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

توقيع الكشف وصرف الأدوية

ومن جهته، قدم عميد كلية طب الأسنان القصر العيني بجامعة القاهرة، الشكر لمحافظ الفيوم، لما قدمه من دعم وتيسير لتنظيم هذه القافلة للكشف المجاني على أمراض الأسنان، ونقل الحالات المرضية المتقدمة منها لفرع الكلية بمستشفى الشيخ زايد، مشيرا إلى أنّ القافلة تمارس عملها منذ الصباح الباكر وستستمر لآخر حالة للمترددين عليها على مدار اليوم، وصرف الأدوية لهم.

طب الأسنان تقوم بدورها بالقوافل

وأضاف، أنّ كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة تقوم بدورها المجتمعي من خلال هذه القوافل، بإشراف من الدكتور محمد عثمان خشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تفقد الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية

وعلى هامش فعاليات القافلة، تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه، الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية الجديدة بالشواشنة، على مساحة 1200 متر مربع، بتكلفة 40 مليون جنيه، موجهًا بتكثيف الأعمال للانتهاء منها تبعا للجداول الزمنية المقررة لدخولها الخدمة.