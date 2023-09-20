قافلة «حياة كريمة» في «العمرانية» تستقبل 300 مريض أسنان.. الكشف والعلاج مجاناً

استعرضت شاشة قناة «إكسترا نيوز»، جهود كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة في تنظيم قافلة طبية في مركز العمرانية بمحافظة الجيزة، بالتنسيق مع مؤسسة «حياة كريمة»، وبمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية.

قافلة «أسنان القصر العيني» تستقبل 300 حالة بالعمرانية

ووفقاً للتقرير، فإنَّ الحالات المستفيدة من القافلة الطبية لـ«أسنان القصر العيني» بالعمرانية، وصلت إلى 300 حالة ما بين كشف وتشخيص وتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات كليات طب أسنان القصر العيني والتي تحتاج إلى تدخل دقيق.

شعيب: قافلة طبية متخصصة للعمرانية والخدمات مجانية بالكامل

قال الدكتور أحمد شعيب، منسق عام «حياة كريمة» بالجيزة، إنه بالتعاون مع كلية طب أسنان القصر العيني، تواجدت القافلة في حي العمرانية اليوم، لتقديم الخدمات للمواطنين بعد دراسة ميدانية تمت عبر عدد من المتطوعين المنتشرين بكافة أنحاء المحافظة، لمعرفة المناطق الأكثر احتياجاً للخدمة الطبية وتحديد إذا كانت القافلة التي سيتم توجيهها «متخصصة» أم «طبية شاملة»، وقافلة اليوم متخصصة في كافة تخصصات طب الأسنان، وتشتمل على كشف وحشو وخلع وعلاج جذور وعلاج لثة، وجميعها بالمجان.