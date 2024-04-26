7 فوائد مذهلة تحققها الأسماك الدهنية للجسم.. كيف تتناولها بطريقة صحية؟

الأسماك الزيتية أو الدهنية، تحتوي على نسبة دهون تزيد على 5 إلى 6% من كتلة عضلاتها، وأشهرها التونة والسردين والماكريل، وقد أوصى كثير من الخبراء بضرورة تضمينها في النظام العذائي الأسبوعي، لما لها من فوائد عديدة على الجسم، حسب ما ذكره موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي.

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، أن الأسماك الدهنية تحتوي على عدد من المكونات الهامة لصحة الجسم، على رأسها أحماض الأوميجا 3 التي تساعد على الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تحتوي الأسماك الزيتية على جزئيات بروتين تسمي الببتيدات، المكونة من اثنين أو أكثر من الأحماض الأمينية، والتي تساعد على وقاية الجسم من ارتفاع ضغط الدم والسكري.

الطريقة الصحية لتناول الأسماك الدهنية

نصحت نهلة، خلال حديثها لـ«الوطن»، بأهمية تناول الطلبة بصفة خاصة لتلك الأنواع من الأسماك، لأنها تساعد على التركيز والنشاط خلال استذكار دروسهم، بفضل احتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات، خاصة فيتامين A وD وE، متابعة: «يفضل تناول الأسماك الدهنية مشوية ليست مقلية أو من خلال طبخها كصينية في الفرن، حتى لا تفقد فوائدها من خلال القلي».

تحذير لأصحاب الأمراض المزمنة

ورغم الفوائد العديدة التي تحققها الأسماك الدهنية، نصحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول تلك الأنواع من الأسماك، حتى لا تسبب مخاطر على صحتهم.

يذكر أن مستشفى جامعة سانتياجو دي كومبوستيلا في إسبانيا، أكدت بعد إجراء مجموعة من الأبحاث والدراسات، أن الأسماك الدهنية تقلل الالتهابات، وتساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي، وتحمي من مشكلات البصر، وتساعد على تقوية الذاكرة والحماية من خطر الإصابة بالخرف، وفقًا لـ«ميديكال إكسبريس».