بعدما ذكرها «نفادي» في الكبير أوي 8.. ما هي فوائد الأوميجا 3 للذاكرة؟

ذكر الفنان حاتم صلاح في الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8، سيرة كبسولات أوميجا 3، الأقراص التي يتناولها البعض، بسبب الفوائد الكبيرة التي تتمتع بها، وذلك خلال حوار يجمعه مع الفنان أحمد مكي وأمينة خليل ورحمة أحمد، فما هي فوائد أقراص الأوميجا 3؟

الطبيب الصيدلي باهر السعيد، يؤكد خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تركيبة المخ تحتوي على عدة زيوت أهمها الأوميجا، التي تعمل على التركيز وتقوية الذاكرة ومقاومة الزهايمر، كما أن أقراص الأوميجا 3 مفيدة للبشرة والشعر، بالإضافة لكونها مقاومة لجفاف البشرة ومحاربة أمراض عدة مثل الصدفية، وتعمل الأوميجا 3 على تقليل الدهون في الجسم، وتحسين الوضع العام والذكاء.

فوائد الأوميجا 3

كما أن الأوميجا 3 تفيد صحة القلب وتخفض الدهون الثلاثية وضغط الدم، وتعمل على تقليل الإصابة بالسكتة الدماغية وفشل القلب، وتحد من الضربات غير المنتظمة للقلب، بالإضافة لاحتواء أوميجا 3 على عدة خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في الحفاظ على الرئة، بحسب ما ذكره موقع «مايو كلينك» الطبي.

أطعمة تحتوي على أوميجا 3

وفضلاً عن أقراص أوميجا 3، فهناك عدة أطعام أخرى تحتوى على تلك المادة مثل:

بذور الكتان وزيت بذور الكتان. الجوز. زيت الكانولا. فول الصويا وزيت فول الصويا. بذور الشيا. الخضراوات ذات الأوراق الخضراء.

نجوم مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي الجزء 8 يضم عدد من نجوم الفن، مثل أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب، ومحمد سلام وبيومي فؤاد، والعمل من إخراج أحمد الجندي.