«الزراعة»: تطوير بحيرة البردويل بسيناء بما يساهم في رفع إنتاجية الأسماك

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن العشرة أعوام الماضية شهدت تطوير بحيرات سيناء بما يسهم في زيادة الإنتاج السمكي، ضمن خطط واستراتيجيات تنمية شبه جزيرة سيناء.

تطوير مراسي الصيد ببحيرة البردويل

وأوضحت الوزارة في تقرير يرصد مشروعات تنمية البحيرات في سيناء بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أنه تم رفع كفاءة وتطوير مراسي الصيد ببحيرة البردويل، كما تمت إزالة العوائق الموجودة بها التي بلغت 3500 طن من المخلفات كذلك تم تطهير البواغيز في مرحلتها الأولى فضلا عن الانتهاء من مخططات قرى الصيادين.

وأضافت الوزارة في تقريرها أنه كذلك تم تنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة، والتي بلغت تكلفتها 120 مليون جنيه وهو ما ساهم في الحفاظ على الثروة السمكية حيث تم منع صيد الزريعة.

وأشارت الوزارة إلى الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتطوير صناعة الأسماك وتصدير المنتج عن طريق إنشاء صالة للفرز والتصدير في مرسى إغزوان فضلا عن الحصول على رخص للتصدير للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى إنشاء مركز للأبحاث والتطوير.

مركز الأبحاث يحتوي على معامل متخصصة

وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة، إن مركز الأبحاث يحتوي على معامل متخصصة تقوم بمراقبة جودة المياه والغذاء الحي للأسماك فضلا عن صحة الأسماك وتركيب وجودة الأعلاف.

وأضاف لـ«الوطن» أن خطة تطوير بحيرة البردويل بشمال سيناء تتضمن كذلك الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض بالبحيرة بما يعيد التوازن البيئي للبحيرة ورفع إنتاجيتها، كذلك الحصول على المعاملات الديناميكية والبيولوجية ومواصفات المصيد والتي تشكل مدخلات النماذج التحليلية التي تؤدي بدورها إلى تحديد وبناء استراتيجية إدارة البحيرة وتنميتها.

وأشار إلى أنه تم رصد وتحديد التغيرات المرتبطة بجودة ومواصفات المياه البيئية والكيميائية والفيزيقية، والتي لها تأثير مباشر على الإنتاجية الحيوية للبحيرة وتحديد مصادر التأثير وإيجاد الحلول للحد من الآثار السلبية على جودة المياه.