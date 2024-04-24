هل تناول الفيتامينات في وقت معين يضر الجسم؟ اعرف المواعيد المناسبة

يحتاج البعض لتناول الفيتامينات بجانب نظامهم الغذائي المُعتاد، لتحصل أجسامهم على العناصر الغذائية الضرورية؛ وتبقى المشكلة في المواعيد المناسبة لتناول تلك الفيتامينات، وهل يؤثر توقيت تناول الفيتامين على مدى استفادة الجسم منها؟.

أفضل وقت لتناول الفيتامينات

وفقًا لتقرير طبي نشره موقع Vogue India، يعتبر التوقيت المثالي لتناول أوميجا 3 بعد الغداء، حيث يساعد على تحسين امتصاص الطعام، ويُنصح بتناول فيتامين سي بعد الإفطار، أما بالنسبة للحديد فمن المثالي تناوله على معدة فارغة قبل تناول الوجبة بساعة أو بعدها بساعتين على الأقل.

وأضاف التقرير الطبي، أن أفضل وقت لتناول فيتامين بي المركب في فترة الصباح، فتناوله في وقت متأخر من اليوم قد يُسبب الأرق، وبالنسبة لأقراص الكالسيوم فيمكن أخذها أثناء تناول الطعام أو مع كوب من اللبن، أما الكالسيوم فيُعتبر أفضل وقت لتناوله قبل النوم بحوالي 15 دقيقة لأنه يساعد على النوم بعمق واسترخاء.

ضرورة استشارة الطبيب

وتحذر الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، من تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية دون استشارة الطبيب؛ لأنه الشخص الوحيد المُصرح له تحديد نوع الفيتامين الذي يحتاجه الجسم والجرعة المناسبة لكل حالة: «على سبيل المثال، في حالة الحمل يكتب الطبيب جرعة من الفوليك آسيد تناسب حالة حمل معينة قد لا تناسب حالة أخرى، مؤكدة أن اتباع الطريقة العشوائية غير المُقننة في تناول الفيتامينات يؤدي إلى مخاطر عديدة تطول كل أجهزة الجسم».

ونصحت شعير، خلال حديثها لـ «الوطن»، بضرورة الحصول على الفيتامينات بطريقة طبيعية تعتمد على نظام غذائي صحي يحتوي على الخضروات والفواكه التي تمد الجسم بما يحتاجه من عناصر غذائية، مضيفة: «يمكن تناول الخضروات في السلطة أو من خلال عمل عصير الخضروات أو الخضار السوتيه، أما الفواكه فيُنصح ألا تزيد كميتها عن 3 ثمرات في اليوم».