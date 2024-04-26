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ضبط مالك شركة في الجيزة لقيامه بتزوير المحررات الرسمية

كتب:

محمد بركات
01:24 م | الجمعة 26 أبريل 2024
الداخلية

الداخلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على راغبي الحصول عليها بمقابل مادي.

وضبط المتهم بدائرة قسم شرطة العمرانية وعُثر بحوزته على «جهاز كمبيوتر - 2 خاتم شعار جمهورية منسوبان لجهات حكومية -  تقرير طبي ممهور بخاتم شعار الجمهورية - كمية من العلامات المائية والأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة»، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات