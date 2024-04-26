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ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 25 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:18 م | الجمعة 26 أبريل 2024
اتجار في العملة

اتجار في العملة

استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات،  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية نحو 25 مليون جنيه. 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات