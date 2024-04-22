ضبط قضايا اتجار في العملة الأجنبية بـ17 مليون جنيه
كتب:
محمد بركات
11:17 ص | الإثنين 22 أبريل 2024
وزارة الداخلية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية قدرها 17 مليون جنيه.
يأتي ذلك وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية أنه استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.