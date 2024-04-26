قصة اختفاء فؤاد المهندس لمدة سنة بعد عملين مع شويكار.. طاردته اتهامات صادمة

شهد عام 1976 اختفاء أستاذ الكوميديا ومهندس الضحك فؤاد المهندس عن الساحة الفنية وهو وزوجته الفنانة شويكار، حينها لم يعرف كثيرون سر اختفاءهما بعد تقديمه مسرحية «ليه؟»، من تأليف بهجت قمر، وألحان الموسيقار الراحل حلمي بكر، وإخراج سمير العصفوري، لكنه بعد عام كامل ظهر من جديد ليقدم حلقات تليفزيونية بعنوان «اللهم أني صائم» ضمن المسلسل الإذاعي «ساعة لقلبك»، إذ عكف على إعدادها لمدة عام كامل، بحسب ما نُشر في مجلة صباح الخير في عددها الصادر يوم 2 يونيو عام 1977، تحت عنوان «سر اختفاء المهندس».

عملين فنيين مع شويكار أصابا فؤاد المهندس بالإحباط

«كل فنان في حاجة إلى وقفة يعيد فيها حساباته ليعرف أين هو وماذا يفعل؟ وما الذي يجب أن يفعله؟»، عبارة صغيرة رد بها الفنان الكوميدي فؤاد المهندس على اختفائه عن الساحة لأشهر طويلة، مؤكدا أنه عكف على إعداد حلقات تليفزيونية ليخوض بها التجربة لأول مرة: «أتمنى أكون قد وفقت في حساباتي الفنية، أما من فسروا غيابي تفسيرات بعيدة عن الحقيقة بقولهم الله يسامحهم».

فؤاد المهندس في عام 1976، قدم مسرحية «ليه؟»، لكنها لم تلق نجاحا كبيرا، حيث تزامن تقديمها مع فيلمه «فيفا زلاطا» مع شويكار أيضا، والتي دارت قصته حول سفر زلاطا إلى مدينة تيكسيكو، حيث أصبح أحد أبطال المدينة، وتولى حكمها، لكنه مات هناك وعادت ابنته إلى مصر للبحث عن متولي ابن شقيق زلاطا من أجل الانتقام من القاتل بيللي ذا كيد المستهتر، والفيلم من تأليف أنور عبدالله، وإخراج حسن حافظ، والذي لم ينجح أيضا، فكانا سببا في دخول «المهندس» في حالة نفسية سيئة، رغم محاولة البعض مجاملته قائلين: «أنت ناجح ده سوء حظ بس».

سر اختفاء فؤاد المهندس

لم يهتم فؤاد المهندس لكلمات المجاملة من المقربين منه، بل اتخذ قرارا بالابتعاد عن الفن لفترة زمنية، عكف خلالها على مراجعة نفسه ومواجهة الموقف بشجاعة قائلا: «التسرع في الاختيار والتنفيذ هما آفة الفن الجديد، أنا بعترف إني تسرعت في اختيار مسرحية ليه؟ وفيلم زلاطا، علشان كده كان لازم أراجع نفسي وأحسم اختياراتي، وقرار العزلة مجاش من فراغ».

بعد فشل المسرحية والفيلم، قرر «المهندس» الاعتزال عاما كاملا بعيدا عن أضواء المسرح وكاميرات السينما، حتى اتهمه البعض أنه لم يعد قادرا على الصمود، وأن نجمه بدأ يأفل، بينما رّوج البعض شائعات بأنه لم يعد في حاجة إلى العمل والأموال لذلك اعتزل، لكن هؤلاء ظلموه بحسب المنشور في مجلة صباح الخير: «نطقوا بغير علم، فأنا طاقة ثمينة وغنية ولا زال عندي الكثير.. الكبار لا يذبلون بهذه السرعة».

عام عصيب في حياة فؤاد المهندس

مر العام العصيب في حياة فؤاد المهندس، لكنه قرر أن يعود إلى الأضواء من جديد بعمل مختلف، وخلال السنة أعد نصا مسرحيا وفيلما من كامل إعداده مقررا إنتاجه بنفسه، كما قرر أن يخوض لأول مرة تجربة العمل التليفزيوني من خلال حلقات الاسكتش الكوميدي «اللهم أني صائم» في المسلسل الإذاعي «ساعة لقلبك»، مع الفنانة خيرية أحمد، وحينها جسد المهندس شخصية محمود، زوج خيرية أحمد التي جسدت دور الزوجة الثرثارة التي تعكر صفو زوجها وتقلق راحة باله، خاصة في وقت الذروة قبل اقتراب الأذان، ليظل هذا المسلسل الإذاعي علامة فارقة في تاريخ الإذاعة، تتناقله الأجيال حتى وقتنا هذا، وليحول إحساسه بالإحباط إلى طاقة أمل يقدم بعدها عددا من الأعمال الإذاعية عن الصيام بينها، أغنية «الصيام مش كده»، كدويتو مع زوجته شويكار، وهي من إنتاج التليفزيون المصري، وتلحين حلمي بكر أيضا، حيث كانت تجسد شعور الصائمين أثناء فترة الصيام، مع تصوير واقعي لما قد يحدث من حوارات بين الزوج المصري وزوجته، ولاقت نجاحا كبيرا عوضه عن عام الإحباط الذي شعر به.