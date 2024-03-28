ابنة الفنانة الراحلة شويكار: «والدتي كانت بتحب أي شيء مرتبط بالفن»

قالت منة الجواهرجي ابنة الفنانة الراحلة شويكار، إن عنوان والدتها كان 7 كمال إبراهيم خليل المهندسين، موضحة أن منزلها يبقى على نفس الحالة التي تركته عليه، لم يتغير أي شيء، قائلة «كل جيرانها كانوا بيحبوها، كل الشارع بيحبها هي كانت ست جميلة جداً، ولقائها مميز، لحد النهارده أنا على تواصل مع جيرانها».

حب شويكار للفن

وأضافت «الجواهرجي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هاجر جميل، ببرنامج «عاش هنا»، المذاع على شعبي إف إم، أن والدتها كانت تطبخ أحلى أكل في الدنيا، وتخيط بشكل جميل موضحة أنها كانت تحب أي شيء مرتبط بالفن.

أصدقاء الفنانة شويكار من الفن

وتابعت ابنة الراحلة شويكار، أن والدتها كانت لها أصدقاء من أيام المدرسة دائما كانوا يتجمعون على الأقل مرة في الشهر، وكان لها أيضا أصدقاء من داخل الفن، موضحة أن التي كانت تزورها دائما الفنانة ميرفت أمين، ودلال عبد العزيز، ورجاء الجدوي، لافتة إلى أن أكثر أعمال فنية تحبها لوالدتها الفنانة شويكار هي: فيلم شنبو في المصيدة، ومسرحية أنا فين وأنتي فين.