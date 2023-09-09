نجل فؤاد المهندس: والدي وشويكار جمعتهما علاقة صداقة راقية بعد انفصالهما

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، إن نجله عمر المهندس حريص جدا على الفن والانغماس في مجتمع الفن، وأصبح مخرج جيد في الأعمال الفنية، متابعا «والدي كان بينادي الفنانة شويكار شوشو، وبعد الانفصال كانوا أصدقاء جدا وعلى تواصل دائم، ولما كان يتعب كان يروح المستشفى على طول وكنت اتصل بالفنانة شويكار وتيجي علطول».

شويكار والمهندس

وأوضح «المهندس» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار على راديو «أون سبورت إف إم»، أن نجاحه مع شويكار كان حقيقي لأنهم كانوا بيحبوا بعض وعملوا ثنائي قوي، وموهبتها التمثيلية ساعدت على إنجاح العلاقة الفنية بينهما، مضيفا: «فؤاد المهندس بدأ معاه بالعمل عادل إمام في مسرحية أنا وهو وهي في الستينات وكان معاه كمان الضيف أحمد، وبعد كده المهندس اشتغل مع عادل إمام في العديد من الأفلام منها 5 باب وزوج تحت الطلب وخلي بالك من جيرانك».

علاقة عادل إمام بفؤاد المهندس

وتابع :«الأستاذ رحمه الله كان بيقول عادل إمام ابنى البكري اللي مخلفتوش، وكان دائما على صلة بعادل إمام، وفي فيلم 5 باب ظهر نجاحهم، والمهندس مكانش مهتم بالمساحة أو ترتيب الأسماء أو الكلام ده، لكن كان بيهتم بكتابه العمل الفني، وكان يحب عادل إمام بشكل كبير حتى وفاته».