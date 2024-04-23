كاتبة صحفية: مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يوميا

أكدت الكاتبة الصحفية، تمارا حداد، أنّ الجهد المصري تجاه القضية الفلسطينية من أكثر الجهود التي رُسخت على أرض الواقع، وذلك لعقود طويلة، بحٌكم الدم والعلاقات، واشتراك الحدود بين مصر وقطاع غزة، موضحة أن قوة الترابط بين البلدين مستمرة حتى هذه اللحظة.

الدور المصري تجاه مساندة القضية الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «تغطية خاصة» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلامية دانا مدحت، أنّ الدور المصري أخذ على عاتقه أن القضية يجب أن تُحل على أرض الواقع، وضرورة أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة، إذ تمت المساندة على كل المجالات، بالتحديد فيما يتعلق بالبعد الأممي، والسياسي، والقانوني، والدبلوماسي، والإنساني.

إدخال الشاحنات المُحملة بالمساعدات من معبر رفح يوميًا

واستكمالًا للجهود المصرية تجاه القضية، تابعت، أنه يجرى إدخال الشاحنات المُحملة بالمساعدات الإنسانية من معبر رفح يوميًا إلى المواطنين دخل القطاع، من أجل تخفيف سياسة التجويع التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى المستشفيات المصرية الداعمة والمُستقبلة للمصابين والمرافقين داخل المعبر.