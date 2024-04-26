عائد 145 ألف جنيه في 3 سنوات لكبار السن.. اعرف تفاصيل شهادة «رد الجميل»

يستطيع كبار السن الحصول على عائد 145 ألف جنيه في 3 سنوات، من خلال شهادة تُسمى بـ«رد الجميل»، طرحها بنك ناصر الاجتماعي، بأعلى عائد في السوق المصرفي، انطلاقًا من حرصه على جذب أكبر عدد من العملاء.

عائد شهادة «رد الجميل»

يصل عائد شهادة «رد الجميل» إلى 24.25%، كأعلى عائد في السوق المصرفي، وبمجرد شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه يحصل العميل على حوالي 145 ألف جنيه في 3 سنوات، حيث تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وفق ما وضحه البنك في تقرير له.

ولحساب قيمة العائد، فإنه حينما يتم شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه يتم ضرب القيمة في 24.25%، فيكون الناتج 48.500 ألف جنيه، ويتم ضرب هذه القيمة في 3 سنوات فيكون الناتج 145.500 ألف جنيه، وفق ما وضحه مصدر مسئول بالبنك لـ«الوطن».

تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء الضرورية

وفي سياق متصل، يعمل بنك ناصر الاجتماعي على إثراء تجربة العملاء وتقديم خدمات وتمويلات لهم من خلال تحديد احتياجات ومتطلبات العملاء الضرورية، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، خاصة وأن التمويلات الشخصية بالبنك تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات.