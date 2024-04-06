بنك ناصر الاجتماعي يكشف خطته للفترة المقبلة.. حزمة خدمات استثمارية

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، خطته للفترة المقبلة، لافتًا في تقرير له إلى استمرار العمل وفتح جميع الفروع، التي يتجاوز عددها 100 فرع على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العملاء يوم الأحد والاثنين القادمين، من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 1:30 ظهرًا، على أن تكون الإجازة الرسمية بالبنك بدء من يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل، إلى يوم الأحد الموافق 14 من نفس الشهر.

خطة بنك ناصر الاجتماعي للفترة المقبلة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خطة بنك ناصر الاجتماعي للفترة المقبلة، وهي كالآتي:

- تقديم حزمة من الخدمات الاستثمارية والمنتجات المصرفية المتعددة.

- زيادة حجم الأعمال الاستثمارية للبنك.

- التوسع في قاعدة العملاء.

- تحسين الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

- استقطاب شرائح جديدة.

- ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

- المساهمة ببرامج التنمية، من خلال الخدمات التي يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة.

- تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية

- توسيع الخدمات المقدمة للعملاء.

- التواجد في أماكن التوسع العمراني .

- رفع وعي العملاء المالي وتعزيز ثقافة الادخار لديهم.

- تحقيق التكافل الاجتماعي عن طريق تقديم الدعم المادي.

- متابعة المستفيدين من الخدمات ومحاولة التخفيف عنهم.

- ضمان وصول أموال الزكاة إلى مستحقيها الشرعيين.

- تحقيق التكافل الاجتماعي.

- تقديم المساعدات المالية والعينية والإعانات لبعض الفئات.

- تشكيل لجان زكاة تطوعية في مختلف أنحاء الجمهورية.