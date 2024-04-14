بنك ناصر يستقبل طلبات شراء الشهادات الاستثمارية بعائد 25% غدا

يستأنف بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن، اعتبارا من غد الاثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في شراء شهادة بعائد تراكمي 25% لمدة 3 سنوات أو شهادة إدخار لمدة 3 سنوات بمعدل عائد 24% سنويًا وبعائد 22.50% ربع سنوي، أو فتح حساب «يوم بيوم» الاستثماري أو شهادة رد الجميل لكبار السن.

حساب «يوم بيوم»

أكد الدكتور أحمد عطية، رئيس قطاع التكافل بالبنك، أن الشهادات الإدخارية وحساب «يوم بيوم» تأتي في إطار الشق الاستثماري الخاص بالبنك، موضحا أن البنك يعمل وفق شقين مُهمين أولهم الاستثماري والثاني الاجتماعي، وذلك من خلال تقديم قروض مُيسرة للمواطنين أو دعم المؤسسات الحكومية سواء مستشفيات أو جامعات.

وقال «عطية» لـ«الوطن»، إن البنك يستمر في استقبال الطلبات لفتح حساب «يوم بيوم» والذي شهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين في الفترة الأخيرة، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعي قررت رفع عائد الحساب ذو العائد التراكمي إلى 19% ويزيد معدل العائد بزيادة الشرائح المودعة مع تحديد الشرائح لاحقا.

الشهادات الإدخارية

وأضاف أن البنك حريص على تقدم كافة التيسيرات الخاصة بالشهادات الإدخارية أو حساب «يوم بيوم»، موضحا أن البنك معروف عنه أنه بنك لكل المصريين أو بنك الفقراء، لافتا إلى أن الحساب يعتبر فرصة استثمارية تلبي رغبات واحتياجات العملاء بحد أدنى نصف مليون جنيه وبدون حد أقصى للأفراد والهيئات.