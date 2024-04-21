قرض بضمان المعاش.. مزايا جديدة من بنك ناصر بفائدة مخفضة

كشف بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، مزايا جديدة للحصول على قرض بضمان المعاش بفائدة مخفضة، موضحا أنّه يُقدم حزمة من القروض انطلاقا من دوره الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة وأنّه يعمل وفق شقين، الأول استثماري والآخر اجتماعي.

قرض بضمان المعاش من بنك ناصر

وقال مصدر في بنك ناصر لـ«الوطن»، إنّ نسبة القروض على المعاشات تختلف حسب سنوات السداد، حيث تصل إلى 17% حال سحب قرض يتم سداده لمدة 5 سنوات، و19% حال سحب قرض يتم سداده على 10 سنوات.

وأوضح المصدر، أنّ فروع بنك ناصر تستقبل أصحاب المعاشات للاستفسار عن أي ضوابط خاصة بالقرض.

ضوابط مهمة بشأن القرض

ويُتيح البنك الحصول على قرض بضمان المعاش بحد أقصى 75% من قيمة المعاش أو الراتب نفسه، ولكن هذه القيمة قد تختلف من حالة لأخرى، لذا شدد المصدر في حديثه على ضرورة توجه العملاء إلى أقرب فرع لمعرفة الحالات بالتفصيل التي يحق لها الحصول على هذه القيمة، موضحا أنّ البنك له أكثر من 100 فرع على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر إلى حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات المصرفية بوسائل ميسرة ذات كفاءة عالية، وبناء أصول بشرية مصرفية محترفة بأعلى مستوى مهني، فضلا عن بناء علاقات استراتيجية مع المؤسسات المالية وكيانات العمل المدني المختلفة والمصرفية.