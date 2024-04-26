إحلال وتجديد 3 كباري بتكلفة 11 مليون جنيه في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

إحلال وتجديد طرق محافظة البحيرة

ونفذت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة كريمة عاشور، عمليات إحلال وتجديد 3 كباري بالبحيرة، بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه على النحو التالي:

- إحلال وتجديد كوبري الجمالون بمركز المحمودية بتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين جنيه.

- إحلال وتجديد كوبري الحدين على مصرف التحدي بمركز كوم حمادة بتكلفة إجمالية 3.5 مليون جنيه.

- إحلال وتجديد كوبري الكوم الأخضر على ترعة أبو دياب بمركز حوش عيسى بتكلفة 2.5 مليون جنيه.

وشددت نائب محافظ البحيرة على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي الطرق و الرصف بالالتزام بالبرنامج الزمني والاشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ.

تأهيل الطرق لتسير الحركة المرورية

كما تشهد عدة طرق بقرى البحيرة عمليات تجديد وإعادة تأهيل، وذلك في إطار خطة البحيرة الاستثمارية لتطوير وتمهيد الطرق لتسير الحركة المرورية أمام المواطنين في مختلف نطاق المحافظة.