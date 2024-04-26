المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: سببان لتسمية يوم الجمعة بهذا الاسم

يوم الجمعة هو خير أيام الأسبوع، ففيه الكثير من الخير والبركة، كما أن الله سبحانه وتعالى قد خص هذا اليوم الكريم بساعة إجابة لكل دعاء، بالتالي فهو من أكثر الأيام المحببة للعديد من المسلمين، ويحرصوا خلاله على الإجتهاد في العبادة والإكثار من الدعاء والذكر والصلاة على النبي.

يوم الجمعة

وبالحديث عن يوم الجمعة، فهناك سبب لتسميته بهذا الاسم، وقال الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لـ«الوطن»، إنه سمي بهذا الاسم لكونه يوم جامع، أي أن المسلمين يجتمعون في يوم الجمعة من أجل أداء الصلاة، بالتالي فإن هذا اليوم يجمع الناس من أجل الخير.

5 أحداث مهمة بالإسلام في يوم الجمعة

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن يوم الجمعة من أعظم أيام الأسبوع، حتى أنه ذكر في القرآن الكريم وذلك لعظمته، وفي حديثه عن سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم، قال هندي إن هناك سبب آخر وهو أن يوم الجمعة جامع لـ5 أحداث مختلفة وذات أهمية كبيرة في الإسلام.

- خلق آدم عليه السلام

- نزول آدم عليه السلام إلى الأرض

- وفاة آدم عليه السلام

- فيه تقوم الساعة

- خصه الله عز وجل بساعة إجابة لا ترد فيها للمؤمن دعوة