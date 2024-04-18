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دراما المتحدة

هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا للقضاء؟.. «أزهري» يحسم الجدل (فيديو)

كتب:

رؤى ممدوح
04:57 م | الخميس 18 أبريل 2024
الصيام- تعبيرية

الصيام- تعبيرية

صيام يوم الجمعة منفرد من الأمور التي نهى عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أجمع جمهور الفقهاء على ذلك الأمر، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ»، ليتردد سؤال حول هل يجوز صيام يوم الجمعة منفردا للقضاء؟.

هل يجوز صيام يوم الجمعة للقضاء

وحول الجواب عن سؤال هل يجوز صيام يوم الجمعة للقضاء، قال الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في الأزهر الشريف، في حديثه لـ«الوطن»، إنه يجوز صيام يوم الجمعة منفرد في قضاء أيام الفطر في رمضان، ويجوز صيام يوم السبت منفردا للقضاء، ويجوز أيضا صيام يومي الجمعة والسبت معا في القضاء، ولا شيء في ذلك إن شاء الله.

وتابع: «صوم يوم الجمعة منفردًا مكروهٌ عند جمهور الفقهاء من الحنفية في معتمد المذهب والشافعية والحنابلة، إلا لمن يتخذ ذلك عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم الجمعة صوم نافلة كيوم عاشوراء، وغير ذلك من صوم النافلة». 

حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام

ولفت رئيس لجنة الفتوى الأسبق، إلى أنّ إفراد يوم الجمعة بالصوم تطوعًا فهذا هو المنهي عنه نهيًا تنزيهيا أي أنه مكروه وليس تحريمًا، أما إفراده بالصوم للتعويض عن رمضان أي الصوم يكون فيه قضاء فلا مانع من هذا.

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