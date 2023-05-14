عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: الحوار الوطني للجميع

رحّب الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بقرار انضمامه إلى جلسات الحوار الوطني كخبير في لجنة الثقافة والهوية الوطنية التابعة للمحور المجتمعي.

اعتذار ثم انضمام للجنة الثقافة والهوية الوطنية

وقال عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لـ«الوطن» إنّه اعتذر في البداية من منصب مقرر مساعد للجنة الزراعة والأمن الغذائي التابعة للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني: «اعتذرت لأن قضايا اللجنة وعملها ومواضيعها ليست على صلة وثيقة بمجال دراستي وخبرتي، وبعد الاعتذار قدمت طلبا لمجلس أمناء الحوار الوطني للانضمام إلى لجنة الثقافة والهوية الوطنية أو إلى أي محور يتضمن شقا دينيا».

وأشار عبد الغني هندي إلى أنّه سيحضر كخبير في جلسة الحوار الوطني التي ستعقد يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر لمناقشة لجان وقضايا المحور المجتمعي وعلى رأسها القضايا الخاصة بلجنة الثقافة والهوية الوطنية.

عبد الغني هندي يوجه الشكر لمجلس الأمناء

ووجه الدكتور عبد الغني هندي الشكر إلى أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لتفهمهم، لافتاً إلى أنّ الموافقة على الانضمام إلى لجنة الثقافة والهوية الوطنية يؤكد على أنّ الحوار الوطني للجميع.