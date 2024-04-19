دعاء يوم الجمعة يريح القلب.. «اللهم اهدنا في من هديت»

يوم الجمعة يحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين، فهو يوم مبارك ميزه الله عن غيره من أيام الأسبوع، ومن العبادات المحببة إلى الله في هذا اليوم العظيم هو دعاء يوم الجمعة الذي يريح القلب، والدعاء في يوم الجمعة يعد من الأفضل والأكثر قبولًا، حيث قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه».

دعاء يوم الجمعة يريح القلب

عندما نردد دعاء يوم الجمعة، نجد الله تعالى يفتح لنا أبواب الرحمة والبركة، ويستجيب لدعائنا بكل سرور، وهذا يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها الإسلام للدعاء والرغبة في تحقيق الخير والسعادة للمؤمنين، فليكن يوم الجمعة فرصة لنا لتكثيف الدعاء والتضرع إلى الله، معتمدين على وعده الذي لا يخلف ولا ينسى، ومتوكلين على رحمته وعظمته في تحقيق ما نتمنى ونتمسك به.

نص دعاء يوم الجمعة يريح القلب

يمكننا خلال يوم الجمعة أن ندعو بما نشاء من الأدعية لعلنا نفوز بساعة الإجابة، وقد أوضحت دار الافتاء عبر موقعها الرسمي بشأن دعاء يوم الجمعة أنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره، وتحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اهدنا في من هديت وعافينا في من عافيت واقض عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لنا ما قدمنا وما أخّرنا وما أسررنا وما أعلنّا وما أنت به أعلم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما.

اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك. لا إله إلّا الله الملك الحق المبين لا إله إلّا الله العدل اليقين، لا إله إلّا الله ربنا ورب آبائنا الأولين سبحانك إنّي كنت من الظالمين، لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حيّ لا يموت بيده الخير وإليه المصير وهو علي كلّ شيء قدير.

يارب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم.. سأدعو لقلب قريب مِن قلبي، اللهم ارزقه ما يريد وارزق قلبه ما يريد واجعله لك كما تريد، اللّهم قدر له ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب.