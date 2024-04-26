تمويل بقيمة مليون جنيه من بنك ناصر لشراء سيارة.. اعرف التفاصيل 

يقدم بنك ناصر، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمة الحصول على قرض شراء سيارة بمبلغ يصل إلى مليون جنيه، في إطار حرصه على تقديم خدمات وتمويلات متنوعة تناسب احتياجات العملاء، خاصة وأن هذه التمويلات تأتي بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

وفق تقرير للبنك، فإن المستندات المطلوبة للحصول على التمويل، تتمثل في التالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- إيصال مرافق حديث

- خطاب معتمد من جهة العمل موضح به قيمة الدخل الشهري

- الخطاب لابد أن يكون موضح به تعهد جهة العمل بتحويل قيمة الراتب أو القسط الشهري

فوائد التمويل

ونوه بنك ناصر الاجتماعي، إلى أنه يُتيح تمويل شراء سيارة لمدة 5 سنوات بنسبة فائدة 17%، أو لمدة 10 سنوات بنسبة فائدة 19%، موضحاً أنه يمكن للعميل الذهاب إلى أي فرع من فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية بحوالي 104 فرع، ومعرفة ضوابط وآليات الحصول على التمويل.

ضوابط الحصول على تمويل لشراء سيارة

- ألا يقل سن العميل عن 21 عاما ولا يتجاوز 60 عاما عند نهاية مدة التمويل

- يكون الحد الأدنى للراتب الشهري 2500 جنيه

- الحد الأقصى للتمويل مليون جنيه.