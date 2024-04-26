وفد «المنصورة الجديدة» يزور جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة

قام وفد من جامعة المنصورة الجديدة بزيارة لجامعة نوتنجهام ترنت في المملكة المتحدة، في إطار تفعيل برنامج التعاون المشترك، من خلال منحة شراكات British Council Going Globalوالمُمولة من المجلس البريطاني للتعاون المشترك.

وأوضح الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات البحث العلمي والتدريس، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجامعتين ليس فرصة للنمو الأكاديمي فقط، بل يُعد فرصة لتعزيز الروابط بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة.

تبادل الخبرات

وأشارت الدكتورة هالة المرصفاوي إلى أن فريق نوتنجهام ترنت رحب بوفد جامعة المنصورة الجديدة، وتم تنظيم العديد من الاجتماعات، وتقديم الإرشاد وتبادل الخبرات؛ لتنفيذ فرصة البرنامج التدريبي المشترك وبناء شراكة قوية ودائمة بين الجامعتين للوصول إلى تحقيق الأهداف المُشتركة.

برامج تدريبية

وشملت الزيارة مناقشة الإعداد لتدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس من الجامعتين على تأسيس برامج تدريبية مُتخصصة عبر الإنترنت وفقًا لبرنامج (COIL - Collaborative online learning program)، وإجراء برامج تعليمية وأبحاث مشتركة للطلاب واستكشاف وتقييم فرص التعاون في مجال المشاريع البحثية بين الجامعتين.

كما شملت الزيارة تفقد المباني والإمكانيات المختلفة من المعامل البحثية والمدرجات والأنشطة التدريسية والفعاليات المختلفة في جامعة نوتنجهام ترنت، بالإضافة إلى دراسة خطوات اعتماد بعض البرامج بجامعة المنصورة الجديدة دوليًا من خلال منظمات دولية بريطانية.

ويضم الوفد المشارك في الزيارة من جامعة المنصورة الجديدة، الدكتورة هال المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتورة سوزي فايز عويضة مدير برنامج الطب والجراحة والدكتور راجي نادر مدرس علم الميكروبات والمناعة بكلية الطب.

ومن ناحية أخرى، قرر المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته رقم 56 التي عُقدت في جامعة بغداد، اختيار الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، كعضو في مجلس حوكمة الجامعات العربية التابع لاتحاد الجامعات العربية، خلال الفترة من 2024 وحتى 2027.