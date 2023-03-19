قبول جامعة المنصورة الجديدة عضوا مشاركا في اتحاد الجامعات العربية

اتخذ المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدورته الخامسة والخمسون المنعقد في جامعتي سوسه والمنستير في تونس في الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري القرار رقم 11 بقبول عضوية جامعة المنصورة الجديدة كعضو مشارك في اتحاد الجامعات العربية.

وتقدم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة بالتهنئة لكل منتسبي الجامعة المنصورة بقبول الجامعة عضوا مشاركا في اتحاد الجامعات العربية.

الاطلاع على تجارب الجامعات العالمية المرموقة

وقال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن مؤتمر اتحاد الجامعات العربية يقوم بدوره في الربط بين الجامعات العربية من جهة والجامعات العالمية من جهة أخرى بهدف الاطلاع على تجارب الجامعات العالمية المرموقة في مجالات البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع.

امتنان جامعة المنصورة الجديدة للانضمام الاتحاد

وأكد الخولي، في بيان صحفي، على امتنان جامعة المنصورة الجديدة للانضمام لاتحاد الجامعات العربية والعمل على تعزيز التعاون مع الاتحاد في كافة المجالات بما يخدم مصلحة الطالب ويرتقي بمستوى الجامعة ويعزز قدرتها على التنافسية محليا وعربيا ودوليا

وأشار إلى أن جامعة المنصورة الجديدة حرصت منذ تأسيسها على إعداد برامجها وخططها الدراسية؛ لتواكب المستجدات العلمية والتكنولوجية التي تنسجم مع متطلبات سوق العمل.