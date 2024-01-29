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معرض القاهرة الدولي للكتاب

جامعة جنوب الوادي تبحث آليات دعم التعاون مع اتحاد الجامعات العربية

كتب:

رجب آدم
11:49 ص | الإثنين 29 يناير 2024
رئيس جامعة جنوب الوادي مع وفد الاتحاد

رئيس جامعة جنوب الوادي مع وفد الاتحاد

بحث الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، مع الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد، بحضور الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ولينا البيطار مديرة الادارة العامة بالاتحاد، ودينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية.

برنامج «إعداد قادة الوطن العربي»

وعُقد اللقاء على هامش مشاركة وفد اتحاد الجامعات العربية في البرنامج التدريبي «إعداد قادة الوطن العربي»، والذي ينظمه معهد إعداد القادة برعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية وجامعة الأقصر، وناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجامعة واتحاد الجامعات العربية.

تبادل الخبرات بين الجامعات

كما اطلع رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة على أنشطة وأعمال الاتحاد ورؤيته المستقبلية، و أشاد رئيس الجامعة بدور الاتحاد في تعميق وتوثيق العلاقة وفى تبادل الخبرات بين الجامعات العربية.

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بقلم رجب آدم