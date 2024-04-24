أسعار القمح اليوم في مصر.. زيادة 500 جنيه للأردب وإقبال على التوريد

تسببت أسعار القمح اليوم في مصر، بزيادة إقبال المزارعين والموردين والتجار على الصوامع والشون بمختلف المحافظات، لتوريد آلاف الأطنان من القمح لصالح الحكومة ضمن موسم توريد القمح 2024، وذلك بعدما رفعت الحكومة سعر الأردب بزيادة بلغت نحو 500 جنيه عن العام الماضي، ما ينعش جيوب المزارعين ويحقق لهم أرباحًا مُرضية من المحصول الاستراتيجي.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار القمح اليوم في مصر، فضلًا عن موسم توريد القمح 2024 للصوامع والشون، ومواعيد العمل بها، وكيفية تحديد درجة نقاوة القمح 2024، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار القمح اليوم في مصر

وأوضح أحمد حسان مدير صوامع طامية بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ ارتفاع أسعار القمح اليوم في مصر، أسهم في زيادة الإقبال عن التوريد هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، مُشيرًا إلى أنّ موسم توريد القمح 2024 بدأ هذا العام في مختلف المحافظات مبكرًا عن السنة الماضية، كما ازدادت الكميات الموردة في نفس التوقيت عن العام الماضي.

أسعار القمح الموسم الجديد

وذكر إنّ أسعار القمح الموسم الجديد، تأتي بزيادة بلغ قدرها نحو 500 جنيه في الأردب الواحد عن العام المنصرم، والتي تم الإعلان عنها بعدما وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2024/2025 بنحو 2000 جنيه للأردب الواحد، دعمًا للمزارعين.

كم سعر أردب القمح سنة 2024؟

وأضاف إنّ سعر أردب القمح سنة 2024 يتم تقسيمه إلى 3 فئات بحسب درجة نقاوة القمح كما يلي:

سعر أردب القمح 2024 بدرجة نقاوة 23.5 قيراط تبلغ نحو 2000 جنيه.

سعر أردب القمح 2024 بدرجة نقاوة 23 قيراط تبلغ نحو 1950 جنيهًا.

سعر أردب القمح 2024 بدرجة نقاوة 22.5 قيراط تبلغ نحو 1900 جنيه، وهي أقل درجة نقاوة وأقل سعر للأردب.

ماذا عن توريد القمح؟

وكشف إنّ توريد القمح 2024 يتم من خلال عدة مراحل ثابتة، تبدأ بدخول السيارات والجرارات المحملة بمحصول القمح إلى الصومعة، وانتظار دورها ثم المرور على لجنة فحص الأقماح والتي تقوم بفحص عينة عشوائية من محصول القمح لتحديد درجة نقاوته وبالتالي السعر المناسب له، ثم تتجه بعد ذلك إلى البسكول لوزن كمية القمح، وأخيرًا تفريغ الأقماح في مخازن الصوامع.

أسعار القمح 2024

وذكر أنّه يتم سداد أسعار القمح 2024 للمزارع خلال مدة أقصاها 48 ساعة وفقًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية.