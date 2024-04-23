غرفة عمليات تموين الإسكندرية تتابع تسليم القمح بالصوامع 

تتابع غرفة عمليات مديرية التموين بالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، عمليات تسليم المزارعين للأقماح بصوامع المحافظة.

وأكد المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» أن عمليات التوريد بدأت وإن كانت بشكل خفيف، إذ أن الحصاد الفعلي بالإسكندرية يكون في بداية شهر مايو، نظراً لكونها محافظة ساحلية ويتأخر الحصاد فيها عن باقي المحافظات.

متابعة توريد القمح

وكلف المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية رئيس غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية كل من، جمال عمار وكيل المديرية وأماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب، عضوي غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام لحظة بلحظة.

توريد 503 أطنان

وأوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة و عضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام، وقد بلغت كميات التوريد حتى الآن فيما يزيد عن 503 أطنان، علما بأن المساحة المنزرعة بالإسكندرية تزيد عن21 ألف فدان.