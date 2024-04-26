نائب محافظ القاهرة: متابعة أماكن إزالة التعديات لعدم عودة المخالفين

قامت الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، إلى جانب القيام بحملة نظافة شاملة للشوارع الرئيسية والفرعية طبقا لتعليمات محافظ القاهرة .

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة من خلال شن حملاتها بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة، لتشمل أحياء «15 مايو، التبين، حلوان، المعصرة، طره، المعادي و البساتين ودار السلام ومصر القديمة والخليفة والمقطم والسيدة زينب».

تحرير محاضر

وقادت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية حملة مكبرة أسفرت عن إزالة الاشغالات والتعديات على أرصفة المشاة ونهر الطريق، وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة التعديات والمخالفات

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة المرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أي مخالفات جديدة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والأحياء.