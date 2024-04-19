محافظة القاهرة تعلن موعد بدء امتحانات المهام الأدائية

أعلنت مديرية التعليم بالقاهرة بدء امتحانات المهام الأدائية والمواد خارج المجموع والمواد العلمية للعام الدراسي 2023 - 2024، حيث يتم بدء امتحان المهام الأدائية اعتبارا من الأحد الموافق 21 أبريل الجاري، وفقًا لظروف كل إدارة تعليمية مع مراعاة أعياد الأخوة المسيحيين.

اعتماد جدول الامتحانات

واعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، جدول امتحانات سنوات النقل وامتحان الشهادة الإعدادية لنهاية العام الدراسى 2024 مع وضع ضوابط الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التعليم بالقاهرة.

بدء امتحانات المستوى الرفيع

وتشهد مدارس القاهرة بدء امتحانات المستوى الرفيع بالنسبة لطلاب الشهادة الاعدادية ايام الاثنين والثلاثاء المقبلين 29، و30 أبريل الجاري، كما يتم امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية لصفوف النقل وفق ما يناسب كل إدارة، كما يتم امتحان المجالات العملية للشهادة الإعدادية المهنية بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 مايو المقبل.