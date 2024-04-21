إجراء من محافظة القاهرة لمتابعة خفض سعر الخبز السياحي

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة استمرار تكثيف الرقابة وتسيير الحملات، على المخابز السياحية والأفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، والتأكد من التزام المخابز بالمواصفات المطلوبة، والإعلان عن أسعار وأوزان رغيف الخبز السياحي في مكان ظاهر.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه لن يسمح باستغلال بعض أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، وأن الحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والاوزان المقررة، مؤكدًا استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري.

ضبط 27 طن دقيق

وفي سياق متصل، أشار ناصر ثابت مدير مديرية تموين القاهرة إلى تكثيف التواجد الرقابي على الأسواق بأحياء التبين والوايلي وعين شمس، أسفر عن ضبط 27 طن دقيق استخراج 72% لعدم وجود الفواتير الدالة على المصدر، وتم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن سعر الخبز، ومحضرين لعدم وجود شهادة صحية للعاملين بأحد المخابز السياحية.

حملات على المخابز

وأضاف مدير مديرية تموين القاهرة أنه تم عمل حملات على المخابز البلدية بهذه الأحياء أسفرت عن تحرير محضر لأحد المخابز تصرف بالبيع في 81 شيكارة زنة 50 كيلوجراما استخراج 87.5% كانت مخصصة لإنتاج الخبز المدعم للمواطنين، كما أسفرت هذه الحملات عن تحرير 10 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات.

وتمكنت مديرية التموين من ضبط 3 ونصف طن من البط المجمد والدجاج وامعاء بقرى مملحة مجهولة المصدر داخل ثلاجة ومطعم، وضبط 760 كيلو دجاج مجهول المصدر بمخازن أحد المطاعم بحيي عين شمس، والسلام أول، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين.