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دراما المتحدة

محافظة القاهرة: كثافة الفصول في التعليم قبل الابتدائي تصل لـ38 طالبا

كتب:

وائل فايز
07:13 ص | الأربعاء 17 أبريل 2024
التعليم قبل الابتدائي

التعليم قبل الابتدائي

كشف تقرير لمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التعليم، عن ارتفاع كثافة الفصول بالمدارس الحكومية مرحلة ما قبل الابتدائي بالقاهرة عام 2023-2024 بنسبة 5.6%.

 

ارتفاع كثافة الفصول في 2024 

وأشار إلى انخفاض كثافة الفصول بالمدارس الخاصة مرحلة ما قبل الابتدائي عام 2022-2023 بنسبة 3.8%، بينما ارتفعت عام 2023-2024 بنسبة 7.7%.

وفيما يتعلق بالمدارس الحكومية مرحلة ما قبل الابتدائى بالقاهرة، أشار التقرير إلى أن عددها 664 مدرسة على مستوى المحافظة، تشمل 2301 فصل، و88359 تلميذا، و2960 مدرسا، وكثافة الفصل 38 تلميذا، وعدد المدارس التي تمتلك حاسب آلي 309.

أما كثافة الفصول بالمدارس الخاصة تحديدا مرحلة ما قبل الابتدائي تشمل 805 مدارس بالقاهرة تشمل 3297 فصلا، و91253 تلميذا، و5597 مدرسا، وكثافة الفصول 28 تلميذا وعدد المدارس التي تمتلك حاسب آلي 536 مدرسة.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.