سماء روسيا تتحول إلى اللون البرتقالي.. ما القصة؟ (فيديو)

طقس غير مستقر تشهده روسيا هذا العام، حيث ضربت عواصف رملية عدة مناطق، حولت السماء إلى اللون البرتقالي، فيما أشارت وسائل إعلام روسية إلى أن سكان «كراسنودار وبيلغورود وبريموريه» يعانون من الرمال والزوابع الرملية، وفقا لـ«روسيا اليوم».

السماء في روسيا تتحول إلى اللون البرتقالي

ونصحت السلطات سكان المناطق بالبقاء في المنازل، وعدم فتح النوافذ حتى انحسار هذه العواصف، موضحة أن الطقس العاصف ياتي نتيجة عواصف رملية قادمة من الصحراء الكبرى.

وفي مدينة فلاديفوستوك الروسية تأثرت المناطق المحيطة بعاصفة رملية قوية قادمة من الصين، وحولت السماء فيها إلى اللون البرتقالي، فيما وصل الغبار والرمال إلى المناطق الجنوبية والوسطى في القسم الأوروبي من روسيا قادمة من الصحاري الإفريقية، وسط توقعات من من وصول الرمال إلى القسم الشمالي الغربي من روسيا.

فيضانات تضرب روسيا

وكانت الفيضانات ضربت روسيا ما أسفر عن غرق أكثر من 18 ألف منزل، وإجلاء نحو 14 ألف شخص بشكل وقائي، في فيضانات صنفت على أنها الأعنف من نوعها منذ أكثر من 80 عامًا، فضلا عن تعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة.