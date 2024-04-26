فيضانات وسيول تجتاح العالم من روسيا والصين إلى الدول العربية.. هل تصل مصر؟

تعرضت بعض دول العالم إلى فيضانات وسيول خلال الأيام الماضية مع أزمة تغير المناخ، وهطول الأمطار والسيول، وكان للدول العربية نصيب من السيول والفيضانات، إذ تعرضت الإمارات وعمان لموجة غير مسبوقة من سوء الأحوال الجوية، كما تعرضت روسيا والصين وكينيا أيضًا لفيضانات فهل يكون الدور على مصر؟

هل تصل الفيضانات إلى مصر؟

الدكتور محمود أبوالسعود، خبير بيئي، قال في تصريحات لـ«الوطن» إن الموجة السيئة من الطقس التي اجتاحت الدول العربية كان سببها منخفض جوي قوي يأتي في فصل الربيع والتغيرات المناخية هي السبب الرئيسي في ذلك، لذلك يهتم العالم خلال الفترة الحالية لعقد مؤتمرات من أجل الحفاظ على المناخ، والطبيعة الجبلية لدول الخليج أدت إلى زيادته.

وأكد أن بعض المناطق في روسيا وكازخستان والصين واليابان تتعرض للفيضانات باستمرار بسبب طبيعة الأرض هناك، لكن مصر، موقعها الجغرافي يحميها من تعرضها للفيضانات القوية والسيول، وأيضًا بسبب حالة الطقس المستقر نسبيًا بها.

الفيضانات تغمر روسيا

وغمرت الفيضانات في روسيا أكثر من 18 ألف منزل، بمقدار 1.7 ألف خلال الـ24 ساعة الأخيرة فقط، إذ تتعرض البلاد لارتفاع في درجات الحرارة والفيضانات، كما تم إجلاء نحو 14 ألف شخص بشكل وقائي، بسبب الفيضانات في مقاطعة كورجان الروسية، وهي فيضانات الأعنف من نوعها منذ أكثر من 80 عامًا.

وكان سبب الفيضانات الحرارة المرتفعة المفاجئة التي سجلت المقاطعة وكانت أواخر شهر مارس الماضي وبداية أبريل الجاري.

الفيضانات وكينيا

وتعرضت كينيا لأمطار غزيرة أدت إلى وفاة العشرات، ونشرت قوات من الجيش لإنقاذ المتضررين جراء الفيضانات.

وضربت الفيضانات العديد من المدن في مناطق متفرقة من الصين، التي تتميز بالكثافة السكانية العالية، وهطلت أمطار غزيرة على إقليم قوانجدونج في الأيام الأخيرة، أدت إلى وفاة بعض الأشخاص.