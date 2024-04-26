توريد 21 ألفا و694 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

قالت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، إن إجمالي ما جرى توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة من القمح، بلغ 21 ألفا و694 طنا لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام، والتي تبلغ 290 ألفا و89 فدانا، من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، في ظل التغيرات المناخية.

البحيرة سلة الغذاء لثلث الشعب المصري

وأوضحت الدكتورة بلبع، أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية، وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر الجهود كافة، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي.

وأكدت ضرورة متابعة معدلات توريد القمح والنسب المستهدفة، ومعوقات تنفيذها، والمرور والمتابعة اليومية، مشددة على تكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومتابعة التخزين، موجهة بضرورة تقديم الإجراءات كافة، والتيسيرات للمزارعين والموردين، لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام.

أسعار القمح

يشار إلى أن سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط، بلغ 2000 جنيه، ودرجة النقاوة 23 قيراطا بسعر 1950 جنيها للأردب، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط بسعر 1900 جنيه للأردب.

وأكدت نائب المحافظ، أن المزارعين والموردين يحصلون على مستحقاتهم خلال 48 ساعة من التوريد.