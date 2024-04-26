جسم غريب يحلق بسماء أمريكا يثير جدلا.. و«الطيران الفيدرالية» تحقق في الواقعة

أفادت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن راكبة على متن إحدى الطائرات رصدت جسمًا غامضًا يبدو وكأنه صحن طائر يحلق فوق تفاحة كبيرة، ما أثار حيرة الخبراء ودفع السلطات إلى إرسال مسؤولي إدارة الطيران الفيدرالية للتحقيق في الواقعة.

وكانت ميشيل رييس على متن رحلة طيران تجارية فوق مطار لاغوارديا في 25 مارس الماضي، عندما التقطت لقطات فيديو لـ«أسطوانة طائرة» غامضة من نافذة طائرتها، وتقول «أول شيء فعلته هو إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الطيران الفيدرالية لإعلامهم بما رأيته.. ربما كان ذلك خطرًا على السلامة، لكن لسوء الحظ لم أتلق ردًا منهم، ولم يتعرفوا على بريدي الإلكتروني».

وقالت إن شخصًا آخر على متن الطائرة، رأى الجسم الموجود وأصيب بالذهول، موضحة «أنه أمر مثير للأعصاب أن يرى شخص آخر ما رأيته».

الجسم كان يتحرك على ارتفاع 2500 قدم

من جانبه راجع توماس ويرتمان، مدير شبكة Mutual UFO Network في ولاية أوهايو، اللقطات لصحيفة ذا بوست، قائلا إن الجسم المظلم كان يتحرك على ارتفاع 2500 قدم تقريبًا وكان «قريبًا نسبيًا» من الطائرة أثناء استعدادها للهبوط، مضيفا أن ارتفاع الجسم وشكله وموقعه يجعله يستبعد أن تكون مروحية إخبارية أو طائرة بدون طيار أو طائرة عسكرية.

وأوضح: «ليس من المفترض أن تطير الطائرات دون طيار على هذا الارتفاع على الأقل من الناحية القانونية، وإذا كان الأمر متعلقًا بالدفاع العسكري أو بإنفاذ القانون، فلن تراه عادةً قريبًا جدًا من ممر طيران رئيسي، كما أنه لا يبدو أنها طائرة تجارية لأنني لا أرى ملامح مثل الأجنحة أو الذيل».